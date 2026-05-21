La Cgil ha avviato una raccolta di firme per due leggi di iniziativa popolare dedicate alla sanità pubblica. L’obiettivo è fermare il deterioramento del sistema sanitario e rafforzare i servizi offerti ai cittadini. La richiesta si basa sul rispetto dei principi costituzionali, che prevedono la tutela della salute come diritto fondamentale. La campagna coinvolge lavoratori e cittadini, invitando a firmare per sostenere iniziative volte a migliorare l’assistenza sanitaria nel paese.

di Enza Plotino Io firmo e tu? Si torna ad appellarsi alla Costituzione. Nella nostra Carta, l’Italia ha scelto di garantire il benessere individuale e collettivo e assicurare l’assistenza ai bisogni di salute. Un Paese che non cura più i suoi malati e che lascia indietro milioni di persone che non hanno soldi per curarsi è un Paese in profonda crisi. Un Servizio sanitario nazionale che è stato fiore all’occhiello dell’Italia nel ‘900 sta crollando paurosamente sotto i colpi di un governo che ostinatamente continua a foraggiare la sanità privata togliendo soldi necessari ad avviare il rilancio di quella pubblica dopo il periodo pandemico e sta sacrificando la dotazione di personale e la programmazione sanitaria, al grido dell’insostenibilità del sistema sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cgil raccoglie firme per due leggi di iniziativa popolare sulla sanità pubblica. Lo scopo: interromperne il declino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cgil Caserta, al via raccolta firme per le due Leggi di iniziativa popolare su sanità e appaltiTempo di lettura: 3 minutiAl via la campagna della CGIL Caserta per le leggi di iniziativa popolare su sanità e appalti Il 15 maggio a Capua...

Appalti e sanità: in città la campagna della Cgil sulle leggi di iniziativa popolareAnche a Trieste al via la campagna della Cgil nazionale a sostegno delle leggi di iniziativa popolare su sanità e appalti.

Raccolta firme al Giglio di Cefalù per chiedere la riorganizzazione del parcheggio. I parcheggi disponibili nell’area di sosta adiacente alla struttura ospedaliera infatti non bastano, scrive la Fp Cgil Palermo. x.com

Sanità e appalti: raccolta firme della Cgil per due leggi di iniziativa popolare. VIDEOREGGIO EMILIA – Al teatro Cavallerizza si è riunita l’assemblea generale della Cgil, con i delegati di tutte le categorie. E’ stata l’occasione per dare il via, a livello provinciale, alla raccolta fi ... reggionline.com

Salute e lavoro: CGIL Chieti raccoglie firme per i dirittiCGIL Chieti raccoglie firme sulle proposte di legge di iniziativa popolare: La salute è un diritto e I diritti non si appaltano ... rete8.it