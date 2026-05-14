La CGIL di Caserta ha iniziato una campagna per raccogliere firme a sostegno di due leggi di iniziativa popolare, una sulla sanità e l’altra sugli appalti. La raccolta è partita recentemente e si concluderà presto. Il 15 maggio si terrà a Capua un’assemblea con rappresentanti di diverse realtà locali. Questa iniziativa mira a coinvolgere i cittadini nella proposta di norme che riguardano i settori della sanità e degli appalti pubblici.

Tempo di lettura: 3 minuti Al via la campagna della CGIL Caserta per le leggi di iniziativa popolare su sanità e appalti Il 15 maggio a Capua l’Assemblea delle Assemblee. Il 16 maggio banchetti in tutta la provincia La CGIL di Caserta avvia ufficialmente la campagna di raccolta firme a sostegno delle due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla CGIL nazionale su sanità pubblica e dignità del lavoro negli appalti. Due proposte che nascono dentro una fase di profonda crisi sociale e democratica del Paese, segnata dall’aumento delle disuguaglianze, dal definanziamento del welfare pubblico, dalla precarizzazione del lavoro e dall’indebolimento dei diritti sociali.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cgil Caserta, al via raccolta firme per le due Leggi di iniziativa popolare su sanità e appalti

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