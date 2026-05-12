Appalti e sanità | in città la campagna della Cgil sulle leggi di iniziativa popolare

A Trieste, la Cgil ha avviato una campagna nazionale per sostenere le leggi di iniziativa popolare riguardanti i settori della sanità e degli appalti. L'iniziativa mira a coinvolgere i cittadini e ad aumentare la partecipazione su questi temi. La mobilitazione si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alle questioni legate alla tutela dei servizi pubblici e alla trasparenza nelle procedure di appalto.

Anche a Trieste al via la campagna della Cgil nazionale a sostegno delle leggi di iniziativa popolare su sanità e appalti. Gli obiettivi delle due norme, che il sindacato intende presentare a settembre, prima del varo della finanziaria 2027 da parte del Governo, saranno al centro di un’assemblea.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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