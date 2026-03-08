Nasce anche a Catania la UIil Funzione Pubblica | Mario Conti eletto segretario generale

A Catania nasce la Uil Funzione Pubblica con Mario Conti come nuovo segretario generale. Conti assumerà il ruolo di guida, affiancato da Alessandro Spina, che è stato eletto segretario generale aggiunto. La nomina rappresenta un nuovo passo per l'organizzazione nel territorio.

La nuova federazione nasce dall'unificazione della Uil Federazione dei Poteri Locali e della Uil Pubblica Amministrazione. Al congresso hanno partecipato i vertici nazionali e regionali dell'organizzazione sindacale Sarà Mario Conti a guidare la Uil Funzione Pubblica di Catania insieme ad Alessandro Spina, eletto Segretario Generale Aggiunto. L’elezione è avvenuta oggi durante il primo congresso della nuova organizzazione che nasce da un progetto di unificazione tra la Uil Federazione dei Poteri Locali (Uil FPL), già guidata dallo stesso Mario Conti, e la Uil Pubblica Amministrazione (Uil Pa), già guidata da Armando Algozzino.... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, Funzione pubblica Uil a congresso il prossimo 6 marzoCATANIA – Centralità della persona e valorizzazione delle funzioni pubbliche. Il nostro impegno nel territorio Catanese. Questo il titolo del primo congresso della Uil Funzione Pubblica di Catania c ... livesicilia.it

Futura Production. . Primo Congresso UIL Funzione Pubblica di Catania. Francesco Bianco ha intervistato Mario Conti, Segretario Generale UIL FPL del capoluogo etneo, sui temi del lavoro pubblico e delle sfide del settore. Guarda il reel e lascia il tuo com - facebook.com facebook

Pronte le graduatorie dei vincitori dei due concorsi banditi dal dipartimento della Funzione pubblica della #RegioneSiciliana per reclutare figure di funzionario economico-finanziario e di controllo di gestione. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sici x.com