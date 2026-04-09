Assalto alla Cgil a Roma del 2021 condanne definitive per altri 5 neofascisti | quasi 30 anni di carcere

Nel 2021, durante una manifestazione No Green Pass a Roma, un gruppo di neofascisti ha assaltato la sede della Cgil, causando danni e devastazioni. Recentemente, sono state pronunciate condanne definitive per altri cinque dei coinvolti, con una pena complessiva di quasi 30 anni di carcere. Le sentenze si aggiungono a quelle già emesse nei confronti di altri partecipanti, in un procedimento avviato dopo l'episodio di ottobre.

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