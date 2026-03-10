Fiaccolata dell' Amicizia | tutti i divieti di sosta e circolazione ecco le aree di parcheggio niente bus navetta

La fiaccolata dell'Amicizia si svolgerà nelle prossime ore e coinvolgerà diverse strade della città. Sono stati istituiti divieti di sosta e di circolazione nelle zone interessate, con alcune aree di parcheggio designate per i partecipanti. Non sarà disponibile un servizio di bus navetta per raggiungere il percorso. La manifestazione rappresenta un momento atteso e partecipato da molti cittadini.

Il Comune, per evitare ingorghi e caos, ha pianificato per venerdì un dettagliato piano di viabilità e sicurezza. Eccolo nel dettaglio È sempre stato, e così continuerà a essere, uno dei momenti più emozionanti e coinvolgenti della kermesse. Uno di quelli che - fra piazza Pirandello, via Atenea, piazzale Aldo Moro, piazza Marconi e il viale Della Vittoria - richiama il gran pubblico. È la Fiaccolata dell'Amicizia che quest'anno si terrà venerdì. Il Comune, per evitare ingorghi e caos, ha pianificato un dettagliato piano di viabilità e sicurezza. Eccolo nel dettaglio. Piano San Gregorio (solo autoveicoli), parcheggio multipiano di via Empedocle (solo autoveicoli), Piazzale Caos-Casa Pirandello (solo autobus vuoti con autista), Viale Sicilia-contrada Fontanelle (veicoli e pullman) e piazzale Ugo La Malfa (veicoli e pullman). 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

