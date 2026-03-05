Weekend a passo di danza tra polka chinata e swing Poi l' omaggio a Dalida e la musica dei Margo' 80 | tutti gli eventi nel Cesenate

Il fine settimana nel Cesenate propone un programma vario con eventi dedicati alla musica e alla danza. Ci saranno spettacoli di polka chinata e swing, insieme a un omaggio dedicato a Dalida e alla musica dei Margo' 80. Il calendario include anche concerti, reading poetici e rappresentazioni teatrali, offrendo diverse opportunità di intrattenimento per il pubblico della zona.

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Cesena ha previsto un vasto programma di eventi. Ci saranno passeggiate letterarie a suon di musica, appuntamenti con la poetica di Wislawa Szymborska e poi la "Festa delle donne del jazz", un concerto che mescola swing, dj set e danza.

Leggi anche: Balli di corteggiamento e polka chinata: al teatro Bonci un weekend dedicato alla danza

Degustazioni, "Run for Rare", teatro e tanta musica con Giulia Mei e l'omaggio a Battiato: tutto il weekend nel CesenateCesena e il comprensorio, anche per questo weekend si aprono a un calendario ricco di eventi: tra appuntamenti enogastronomici, omaggi al...

