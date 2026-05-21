Cesena in nove a fine prestito Può essere la volta di Pieraccini

A Cesena, nove giocatori in prestito torneranno alla fine della stagione, tra cui due veterani e una serie di giovani promesse. Questi calciatori, che hanno vestito la maglia della squadra fino al 30 giugno, sono attesi per il rientro, mentre si discute sulle possibili scelte di formazione e sui ruoli che potrebbero ricoprire nel prossimo campionato. La presenza di giocatori esperti e di giovani talenti rappresenta un elemento di interesse per il futuro della rosa.

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Due veterani in mezzo ad una truppa di giovani speranze. Nove i giocatori del Cesena che in questa stagione hanno vestito la casacca di altre squadre e che al 30 giugno torneranno per fine prestito. Giacomo Calò, fresco di promozione in A con il Frosinone, è il nome di spicco, Roberto Ogunseye è il secondo over finito altrove a titolo temporaneo, prima al Perugia poi, da gennaio, al Giuliano sempre in C. Dietro a loro, considerando la carta d’identità, ci sono due protagonisti della promozione del Cavalluccio dalla C alla B del 2024 come Simone Pieraccini (Catania) e Antonio David (Inter U23), entrambi classe 2004. Completano l’elenco i 2005 Enea Pitti (Carpi), Giammarco Castorri (Foggia) ed infine Alessandro Giovannini, Giulio Manetti e Valentino Coveri tutti e tre in forza al Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cesena, in nove a fine prestito. Può essere la volta di Pieraccini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Palermo-Cesena, la gioia di Inzaghi: "Crescita esponenziale, ora dobbiamo essere bravi a crederci fino alla fine"La speranza era quella di riuscire a rosicchiare qualche punto alle dimettere concorrenti, ma sebbene il distacco dalle prime tre non sia cambiato,... Leggi anche: Napoli, contro il Lecce per diventare leggenda: può essere la prima volta nella storia Da un garage di Cesena, 9 Olimpiadi di fila. Nessuno al mondo ci era riuscito. Nerio Alessandri nel 1983 aveva 47.000 lire in tasca e un garage a Cesena. Non un capannone, non un ufficio. Un garage. Da lì ha costruito la prima macchina da palestra. A mano x.com Cesena, in nove a fine prestito. Può essere la volta di PieracciniDue veterani in mezzo ad una truppa di giovani speranze. Nove i giocatori del Cesena che in questa stagione hanno vestito la casacca di altre squadre e che al 30 giugno torneranno per fine prestito. G ... ilrestodelcarlino.it Cesena, down to nine players at the end of their loan. Pieraccini could be next.Due veterani in mezzo ad una truppa di giovani speranze. Nove i giocatori del Cesena che in questa stagione hanno vestito la casacca di altre squadre e che al 30 giugno torneranno per fine loan. Giaco ... sport.quotidiano.net