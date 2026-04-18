Palermo-Cesena la gioia di Inzaghi | Crescita esponenziale ora dobbiamo essere bravi a crederci fino alla fine

L'allenatore del Palermo ha espresso soddisfazione per la vittoria contro il Cesena, sottolineando una crescita significativa della squadra durante la stagione. Nonostante il distacco dai primi tre posti resti invariato, Inzaghi ha evidenziato come il risultato rappresenti un passo avanti importante. La squadra ha dimostrato determinazione e miglioramenti, e l’allenatore ha invitato a mantenere la fiducia fino alla fine del campionato.

La speranza era quella di riuscire a rosicchiare qualche punto alle dimettere concorrenti, ma sebbene il distacco dalle prime tre non sia cambiato, Pippo Inzaghi è felice per la prova e per la vittoria del suo Palermo. Anche perché i rosanero sono scesi in campo sapendo già che Venezia, Monza e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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