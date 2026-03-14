Oggi alle 18.00 il Napoli affronta il Lecce allo stadio Maradona in una partita fondamentale. I partenopei cercano di ottenere una vittoria storica, che potrebbe segnare un record per la squadra. L'incontro si svolge in un momento di grande attesa, con il Napoli determinato a mettere pressione sulle rivali in classifica e a consolidare la propria posizione in vista delle prossime sfide.

Ritorno in campo per il Napoli, che oggi alle 18.00 ospiterà il Lecce al Maradona. Sfida da non sbagliare per i partenopei, che vogliono approfittare dello scontro diretto di domani tra Como e Roma per allungare ulteriormente sulle inseguitrici nella corsa alla Champions League. Oltre che per la classifica, quella di questo pomeriggio può diventare una vera e propria sfida storica per gli azzurri, ma soprattutto per il nuovo acquisto Alisson Santos. Napoli-Lecce, Alisson vuole riscrivere la storia: mai nessun acquisto sempre in gol nelle prime tre gare casalinghe. La stella brasiliana sarà senza dubbio tra i grandi osservati del match. Dopo... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, contro il Lecce per diventare leggenda: può essere la prima volta nella storia

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