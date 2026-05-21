Barca in fumo davanti a Villa d’Este a Cernobbio | paura per tre turisti stranieri sul Lago di Como

Questa mattina, sul Lago di Como davanti a Cernobbio, si è verificato un incidente con una barca in avaria che ha preso fuoco. A bordo c'erano tre turisti stranieri, che si sono trovati coinvolti in un episodio che ha generato paura tra loro. La barca, a noleggio, è rimasta in balia delle acque mentre si sviluppava l’incendio. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno messo in sicurezza le persone coinvolte.

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