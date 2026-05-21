Barca in fumo davanti a Villa d’Este a Cernobbio | paura per tre turisti stranieri sul Lago di Como
Questa mattina, sul Lago di Como davanti a Cernobbio, si è verificato un incidente con una barca in avaria che ha preso fuoco. A bordo c'erano tre turisti stranieri, che si sono trovati coinvolti in un episodio che ha generato paura tra loro. La barca, a noleggio, è rimasta in balia delle acque mentre si sviluppava l’incendio. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno messo in sicurezza le persone coinvolte.
Paura per tre turisti questa mattina sulle acque del Lago di Como davanti a Cernobbio. La barca a noleggio con tre uomini stranieri a bordo è rimasta in balia dell'acqua in avaria.L’allarme è scattato poco dopo le 11, quando i vigili del fuoco del comando di Como sono stati attivati dalla guardia. 🔗 Leggi su Quicomo.it
After 5 years as his canary, she faked death and fled. He cried at grave as she kissed another man.
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