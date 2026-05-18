Lago di Como barca affonda davanti a Cernobbio | turista salvato in extremis dalla guardia di finanza
Sabato 16 maggio, nelle acque del Lago di Como davanti a Cernobbio, un’imbarcazione si è improvvisamente inclinata e affondata mentre il conducente era ancora a bordo. La Guardia di Finanza è intervenuta prontamente, riuscendo a salvare il turista rimasto in balia delle onde. L’incidente si è verificato in condizioni di mare calma e non si sono registrate altre persone coinvolte. La barca, di piccole dimensioni, si è ribaltata in modo repentino, creando momenti di tensione tra i presenti.
Grande paura sabato 16 maggio nelle acque del Lago di Como, davanti a Cernobbio, dove un’imbarcazione è improvvisamente affondata con il suo conducente ancora a bordo. A evitare il peggio è stato il tempestivo intervento del servizio navale della guardia di finanza di Como, che ha soccorso un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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