Un anziano pellegrino è stato vittima di una rapina nei pressi del Duomo di Cerignola, durante la quale gli è stata rubata la fede della moglie defunta. Dopo l'aggressione, si sono diffuse richieste di aiuto per rintracciare il gioiello, con un appello rivolto ai commercianti della zona. Non sono stati forniti dettagli sulla reazione dell'uomo dopo l'accaduto né sui responsabili dell'episodio. La polizia sta indagando sull'incidente e sulle eventuali responsabilità.

? Domande chiave Come ha reagito l'anziano dopo l'aggressione subita vicino al Duomo?. Chi ha lanciato l'appello ai commercianti per ritrovare il gioiello?. Cosa hanno riuscito a recuperare gli agenti del Commissariato?. Dove si trova ora la fede nuziale incisa con l'anno 1973?.? In Breve Pro Loco Cerignola Aps sollecita i commercianti di metalli preziosi per il ritrovamento.. I residenti Natalina e Alessandro hanno assistito l'ottantatreenne dopo l'aggressione.. Commissariato di Cerignola recupera catenina e medaglia ma manca la fede del 1973.. Il rapinatore trentenne ha aggredito l'uomo vicino al Duomo di Cerignola.. A Cerignola, un uomo di 83 anni ha rischiato di perdere un ricordo indelebile del suo matrimonio dopo essere stato aggredito da un giovane vicino al Duomo locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cerignola, rapina a un pellegrino: rubata la fede della moglie defunta

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