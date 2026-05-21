Nella città di Cerignola si conclude il mandato dell’ex presidente della squadra di calcio. In un’intervista, ha dichiarato che la Serie C presenta costi elevati e che il numero di squadre iscritte, circa 60, è troppo. Ha anche osservato che gli introiti provenienti dalla serie superiore sono insufficienti a coprire le spese. La fine di questa gestione si inserisce in un quadro di continui cambiamenti nel panorama delle squadre di calcio professionistiche in Italia.

"60 squadre sono troppe, pochi gli introiti dalla Serie A alla C. Si poteva fare un semiprofessionismo. C'è un motivo se tante squadre sono fallite. La Serie C è piena di costi, ma questi cinque imprenditori hanno avuto il coraggio di subentrare" con questa polemica, mista a ringraziamento verso i nuovi cinque proprietari del Cerignola, Nicola Grieco saluta il club ofantino. "Con il Foggia e con il Pescara avevamo un sogno chiamato Serie B. L'abbiamo sfiorata. Queste due sono state le sconfitte più brutte" ha detto l'ex proprietario del Cerignola che spiega come da queste sconfitte sia nata l'idea di abbandonare il calcio: "Ho iniziato a percepire stanchezza fisica e mentale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cerignola, finisce l’era Grieco: “Serie C piena di costi”

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