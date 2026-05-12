Nicola Grieco lascia il Cerignola domani conferenza stampa
Il presidente uscente dell’Audace Cerignola, Nicola Grieco, ha annunciato la sua partenza dalla società. La conferenza stampa in programma si terrà mercoledì 20 maggio alle ore 18.00 presso il Grieco Business & SPA Hotel, situato in Corso Scuola Agraria, 13 a Cerignola. Durante l’incontro verranno fornite informazioni sulla decisione di lasciare il club.
Mercoledì 20 maggio – Ore 18.00 presso Grieco Business & SPA Hotel Corso Scuola Agraria, 13 – Cerignola si terrà una conferenza stampa del presidente uscente dell’Audace Cerignola, Nicola Grieco. Nel corso dell’incontro il presidente saluterà la città e i tifosi, ripercorrendo i dodici anni di presidenza. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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