Cerano macellazione clandestina in un garage | l' intervento della polizia locale in via Cantelli

Durante un controllo di routine nel quartiere, le forze dell'ordine hanno scoperto una pratica di macellazione non autorizzata all’interno di un garage. La scena si è svolta in una via residenziale, dove sono intervenuti i vigili per verificare la situazione. La scoperta riguarda un’attività di macellazione senza le autorizzazioni previste dalla legge, svolta in un’abitazione privata. La polizia locale ha preso provvedimenti e ha sequestrato gli strumenti utilizzati.

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