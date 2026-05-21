Cerano macellazione clandestina in un garage | l' intervento della polizia locale in via Cantelli
Durante un controllo di routine nel quartiere, le forze dell'ordine hanno scoperto una pratica di macellazione non autorizzata all’interno di un garage. La scena si è svolta in una via residenziale, dove sono intervenuti i vigili per verificare la situazione. La scoperta riguarda un’attività di macellazione senza le autorizzazioni previste dalla legge, svolta in un’abitazione privata. La polizia locale ha preso provvedimenti e ha sequestrato gli strumenti utilizzati.
Un controllo del territorio ha portato alla scoperta di un caso di macellazione abusiva in un'abitazione privata. É successo ieri, mercoledì 20 maggio, a Cerano, dove una pattuglia della polizia locale è intervenuta in una zona periferica della città.La scoperta in via CantelliGli agenti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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