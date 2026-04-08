Cerano donna in stato di alterazione disturba in piazza Crespi | l' intervento della polizia locale

Nella mattinata di ieri, martedì 7 aprile, la polizia locale di Cerano è intervenuta in piazza Crespi a causa di una donna in stato di alterazione che disturbava la quiete pubblica nel centro cittadino. Gli agenti sono arrivati sul posto per gestire la situazione e riportare la calma. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni e la donna è stata assistita dalle forze dell’ordine.

Intervento della polizia locale di Cerano nella mattinata di ieri, martedì 7 aprile, per una situazione di disturbo alla quiete pubblica nel centro cittadino. A seguito delle segnalazioni giunte da alcuni residenti, gli agenti sono intervenuti presso lo spazio esterno di un esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Disturba i clienti del locale, tra cui alcune ragazzine: l'intervento di polizia e personale sanitarioForze dell'ordine e il personale della Croce Gialla sul posto, dopo la richiesta pervenuta a seguito del comportamento molesto tenuto da un cittadino... Tentata estorsione in Piazza Garibaldi: intervento della Polizia LocaleTarantini Time QuotidianoNella mattinata di oggi, 20 gennaio 2026, intorno alle ore 11:30, la Polizia Locale di Taranto è intervenuta in Piazza...