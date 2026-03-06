Truffe e raggiri | a Cerano la polizia locale al mercato per incontrare i cittadini

Lo scorso martedì 3 marzo, la polizia locale di Cerano, con il nuovo comandante Luca Tarantola, ha partecipato al mercato settimanale per incontrare i cittadini. Durante l’evento, gli agenti hanno distribuito materiali informativi e fornito consigli pratici per riconoscere e prevenire truffe e raggiri. Oltre alle attività di routine, l’iniziativa ha coinvolto direttamente la comunità locale.

Lo scorso martedì 3 marzo oltre al consueto servizio che viene svolto in occasione del mercato settimanale, il personale della polizia locale di Cerano con il nuovo comandante Luca Tarantola ha incontrato i cittadini anche per fornire consigli utili contro truffe e raggiri che spesso vedono.