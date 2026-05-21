Il centrodestra si sta riorganizzando con diverse alleanze che vanno da Genova a Venezia, includendo il partito di Calenda. In Lazio, il governatore Francesco Rocca si trova ad affrontare una questione legata alla presenza della Lega all’interno della sua amministrazione. Un articolo ha recentemente evidenziato come la Lega continui a rappresentare un problema per Rocca, mentre si valuta l’ingresso di Calenda nella Giunta regionale. La situazione politica nella regione sembra essere ancora in evoluzione, con possibili sviluppi nelle alleanze e nelle nomine.

Alla Regione Lazio il governatore Francesco Rocca ha un problema che non passa: la Lega. Il 13 maggio 2026 Lettera43 lo ha messo nero su bianco con un titolo che fa rumore, «Rocca ha sempre la grana della Lega: entra Calenda?». Gli assessori leghisti Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre rifiutano di farsi rimpiazzare, Matteo Salvini prova a forzare, Rocca tiene. Lo stesso giorno i due firmano un comunicato chirurgico in cui ringraziano Rocca per «il rispetto istituzionale» e ricordano che «le valutazioni rimangono in capo al partito»: stallo. È qui che entra in scena Carlo Calenda, e non per la prima volta. Lo sfondo è il caos del 12... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Centrodestra in… Azione, la mappa delle coalizioni da Genova a Venezia con il partito di Calenda. Che ora potrebbe entrare nella Giunta laziale di Rocca

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