Venezia Calenda si allea con la Lega | il cortocircuito di Azione all’ombra del Cremlino

Carlo Calenda di Azione ha commentato recentemente le posizioni di Giuseppe Conte sul conflitto in Ucraina, affermando che sarebbero simili a quelle di Matteo Salvini. La sua affermazione ha generato discussioni tra le forze politiche, mentre si continua a seguire anche la recente alleanza tra Calenda e la Lega, che ha suscitato attenzione nel panorama politico nazionale.

Calenda sostiene il centrodestra a Venezia: la stessa Lega accusata di filoputinismo dal leader di Azione. Che diceva "mai con Salvini" “Conte ha le stesse posizioni di Salvini”, ha scritto Carlo Calenda (Azione) qualche giorno fa, commentando il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sull’Ucraina. Quarantotto ore dopo, il suo partito annunciava il sostegno al candidato sindaco del centrodestra a Venezia, candidato che corre con la Lega di Matteo Salvini. Il direttivo metropolitano di Azione si è riunito il 26 marzo e con il 95 per cento dei voti ha scelto di sostenere Simone Venturini, assessore uscente alla Cesione sociale e al Turismo della giunta Luigi Brugnaro, candidato del centrodestra alle comunali di Venezia del 24 e 25 maggio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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