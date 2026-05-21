Centro sportivo di via della Fiera il Comune sblocca il cantiere per gli spogliatoi

Il cantiere degli spogliatoi del centro sportivo di via della Fiera ha ripreso le attività dopo che il Comune ha approvato la riattivazione del progetto di demolizione e ricostruzione. L’intervento riguarda la struttura dedicata agli spazi di servizio per le squadre e il personale che utilizza l’impianto. La delibera comunale permette di procedere con le operazioni di costruzione, che erano state temporaneamente sospese in precedenza. Ora si attende la conclusione dei lavori per garantire nuovi spazi alle attività sportive della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui