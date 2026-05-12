Centro sportivo Gaiofana il Comune mette mano al portafoglio | 1,8 milioni di euro per riaprire il cantiere

Da riminitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha deciso di destinare 1,8 milioni di euro per riaprire il cantiere del centro sportivo Gaiofana. La somma fa parte di una manovra più ampia, che prevede investimenti in diverse opere e servizi sul territorio. La decisione è stata esaminata e approvata dalla quinta commissione consiliare, con l’obiettivo di intervenire su strutture e attività dedicate alla comunità locale.

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È una manovra corposa, che assegna risorse a opere diffuse sul territorio e a servizi per comunità, quella discussa e vagliata dalla quinta commissione consiliare. Una variazione di bilancio che, per la parte investimenti, contiene il finanziamento di interventi strategici quale la realizzazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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