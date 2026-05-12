Centro sportivo Gaiofana il Comune mette mano al portafoglio | 1,8 milioni di euro per riaprire il cantiere

Il Comune ha deciso di destinare 1,8 milioni di euro per riaprire il cantiere del centro sportivo Gaiofana. La somma fa parte di una manovra più ampia, che prevede investimenti in diverse opere e servizi sul territorio. La decisione è stata esaminata e approvata dalla quinta commissione consiliare, con l’obiettivo di intervenire su strutture e attività dedicate alla comunità locale.

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