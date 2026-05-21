Sveglia presto e sopralluogo nel Tridente per le commissioni capitoline Ambiente e Turismo. Oggetto della seduta congiunta il «controllo della situazione rifiuti» e «problematiche varie relative al decoro, alla sicurezza e all'esposizione di cartelli e merci all'esterno delle attività commerciali». Un tema sentito, tanto che all'appuntamento si sono presentati i rappresentanti di diverse associazioni di categoria e comitati, da Confcommercio a Federalberghi, dalla Cna all'associazione Via Condotti, insieme ad Ama e alla polizia locale. Ma stavolta (diversamente dalla prassi di Roma Capitale) non è stato previsto lo streaming per i cittadini che desiderano assistere in diretta ai lavori della commissione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Centro, giungla dei furgoni merci, rifiuti e "selci". Commercianti infuriati

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