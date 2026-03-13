Città Alta cambia il trasporto merci | Corsarola libera dai furgoni

A partire da giugno, le autorità hanno introdotto nuove regole per il trasporto merci nella zona di Città Alta, con l’obiettivo di ridurre la congestione lungo la Corsarola. Sono stati modificati gli orari di accesso e sono stati istituiti cinque hub dedicati alla sosta dei veicoli commerciali, oltre a un aumento degli stalli riservati ai residenti. La Corsarola sarà quindi più libera dai furgoni durante le ore diurne.

LE NUOVE REGOLE. Da giugno nuove regole per evitare la congestione di mezzi commerciali lungo la Corsarola: cambiano gli orari, cinque hub per la sosta e più stalli per i residenti. Nuove regole per il trasporto merci in Città Alta a partire dal prossimo mese di giugno. L’obiettivo è ridurre sensibilmente la presenza di veicoli commerciali lungo l’asse principale compreso tra piazza Mercato delle Scarpe, piazza Vecchia e piazza Mascheroni, interessato da livelli di congestione elevati in relazione all’aumento dei visitatori e alla crescita delle attività economiche. Negli ultimi anni, infatti, il principale asse viario di Città Alta ha registrato un aumento della pressione veicolare, con conseguenti disagi per residenti e visitatori, problemi di decoro urbano e rischi di interferenza tra i flussi pedonali e il transito dei furgoni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Città Alta, cambia il trasporto merci: Corsarola libera dai furgoni Articoli correlati Leggi anche: Corsarola libera dai furgoni: 5 mini hub per lo scarico merci, deroga per imballaggi pesanti FS Logistix: prima in Europa a certificare la Carbon Footprint per il trasporto merciQuesto importante traguardo testimonia l’impegno concreto dell’azienda verso la sostenibilità e la trasparenza nei confronti dei propri stakeholder e... Approfondimenti e contenuti su Città Alta Temi più discussi: Città Alta, cinque offerte per la gestione del bar all’arrivo della funicolare; Bergamo, i nuovi monopattini in sharing vietati in Città Alta e altre zone: scatterà un blocco automatico; In Città Alta torna Mercantico; Bergamo, 13 marzo: L'America ingolfa il mondo. Bergamo: in Città Alta cambia il trasporto merci. Nuove regole da giugno(FERPRESS) – Bergamo, 13 MAR – Nuove regole per il trasporto merci in Città Alta a partire dal prossimo mese di giugno. L’obiettivo è ridurre sensibilmente la presenza di veicoli commerciali lungo l’a ... ferpress.it Città Alta, cambia il trasporto merci: Corsarola libera dai furgoniCARICO-SCARICO. Nuove regole da Palazzo Frizzoni per evitare la congestione di mezzi commerciali lungo la Corsarola: nuovi orari, spazi per la sosta e più stalli per i residenti. ecodibergamo.it Passeggiata con audioguida & aperitivo a Bergamo Alta Scopri i tesori di Città Alta in modo semplice e coinvolgente: Passeggia tra le vie storiche con l’audioguida sul tuo smartphone Ascolta storie e curiosità su arte, tradizione e luoghi iconici - facebook.com facebook #BERGAMO – CITTÀ ALTA Appartamento storico con cortile privato e box Nel cuore di Città Alta, a pochi passi da Piazza Vecchia, prestigioso appartamento di 180 mq in palazzo nobiliare finemente ristrutturato con ascensore. Appartamento € 747.000 x.com