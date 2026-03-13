Corsarola libera dai furgoni | 5 mini hub per lo scarico merci deroga per imballaggi pesanti

A partire da giugno, lungo la Corsarola a Bergamo non circoleranno più furgoni, corrieri o camioncini che consegnano merci a ristoranti e negozi di Città Alta. Sono stati installati cinque mini hub per lo scarico delle merci, e è stata concessa una deroga per gli imballaggi pesanti, consentendo una gestione più agevole delle consegne nella zona.

Bergamo. Dal prossimo giugno lungo la Corsarola non si vedranno più furgoni, corrieri e camioncini che trasportano le merci destinate a ristoranti e attività commerciali di Città Alta. Entro l’inizio dell’estate entreranno in vigore le nuove regole per il carico scarico: la principale novità è il divieto di transito per i trasporti di categoria N1, veicoli leggeri che spostano merci di massa non superiore a 3,5 tonnellate, sull’asse principale del centro storico: via Gombito, piazza Vecchia e via Colleoni. Una questione annosa, quella del carico scarico in Città Alta, che si protrae ormai da diverso tempo. Sono centinaia i fornitori autorizzati a oltrepassare i varchi, ma nella fascia più affollata – quella mattutina tra le 9 e le 10,30 – in media entrano nel borgo una trentina di furgoni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

