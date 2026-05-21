Centro Est | la giunta di Salis scende in strada tra piazze e scuole

La giunta comunale di Salis ha deciso di coinvolgere direttamente la cittadinanza attraverso una serie di incontri nelle piazze e presso le scuole del quartiere Centro Est. Tra le questioni principali sollevate dai genitori della scuola Bondi ci sono problematiche legate alla sicurezza e alla manutenzione degli spazi scolastici. Allo stesso tempo, sono previsti incontri con i rappresentanti della comunità senegalese del quartiere, che incontreranno la sindaca e i delegati locali per discutere questioni di interesse.

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? Punti chiave Quali criticità specifiche porteranno i genitori della scuola Bondi?. Chi sono i delegati della comunità senegalese che incontreranno la sindaca?. Come influenzeranno i sopralluoghi pomeridiani le decisioni prese in Comune?. Dove si concentreranno gli interventi di manutenzione dopo i sopralluoghi?.? In Breve Simona Cosso coordina gli incontri con Co.ci.ma, genitori scuola Bondi e comunità senegalese.. Programma prevede punto stampa alle 12:30 presso Palazzo Tursi Albini.. Sopralluoghi pomeridiani della giunta nelle aree critiche del quartiere Oregina.. Settima tappa della giunta itinerante giovedì 21 maggio nel Centro Est.. La sindaca Silvia Salis e la presidente del Municipio Simona Cosso si recheranno oggi, giovedì 21 maggio, nei quartieri del Centro Est per la settima tappa della giunta itinerante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Centro Est: la giunta di Salis scende in strada tra piazze e scuole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Brescia, la giunta scende in strada: il dialogo nei quartieri? Punti chiave Come influenzeranno i cittadini le decisioni della giunta nei quartieri? Quali temi verranno discussi durante le passeggiate con gli... Leggi anche: La notte da incubo tra residenti che non possono rientrare e chi scende in strada in pigiama Il piano per il Centro Est: Museo Doria e del Risorgimento, Metelino, hub del mare e scuole, tutte le novitàGiunta itinerante, ecco i provvedimenti presi: interventi sulla scuola San Paolo, ricollocazione dell’Ats in via san Giorgio e molto altro. I dettagli ... genovatoday.it [VOTA] La Grande Lettura Estiva reddit Il primo tour della Giunta comunale di Genova termina nel Municipio Centro estSi è concluso il primo tour sul territorio della nuova amministrazione comunale di Genova, che ha toccato i nove municipi. Oggi il Sindaco Silvia Salis ha visitato il municipio del Centro est, che ... rainews.it