La notte da incubo tra residenti che non possono rientrare e chi scende in strada in pigiama

Dopo un fine settimana di relativa tranquillità, la situazione è nuovamente peggiorata. Residenti riferiscono di non poter rientrare nelle proprie abitazioni e di persone che scendono in strada vestite con il pigiama. La notte si è trasformata in un momento di disagio e confusione, mentre le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle cause di questa recrudescenza del fenomeno. La tensione tra i cittadini resta alta.

La pace è durata l’arco di un fine settimana. Poi tutto è tornato come prima. “Anzi, peggio”, ci confida una residente. Perché quello appena trascorso è stato per i monzesi che vivono in via Bergamo un weekend da incubo. Diverse le telefonate al 112 per segnalare episodi di schiamazzi e musica a.🔗 Leggi su Monzatoday.it Villaggio Azzurro ancora allagato e senza luce: i residenti non possono rientrare a casaRiceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, residente al Villaggio Azzurro della Plaia di Catania. Notte da incubo in zona universitaria. I residenti: "Qui nessuno ci aiuta"Bologna, 19 gennaio 2026 – Con via Petroni parzialmente chiusa al passaggio pedonale e veicolare, dopo l’incidente della navetta Tper che ha colpito...