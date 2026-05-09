Brescia la giunta scende in strada | il dialogo nei quartieri

La giunta di Brescia ha deciso di incontrare i cittadini direttamente nei quartieri della città, organizzando incontri pubblici con gli assessori. Durante queste uscite, si discuteranno temi come la mobilità, la sicurezza e i servizi pubblici. L’obiettivo è ascoltare direttamente le esigenze e i problemi segnalati dai residenti, creando un rapporto più diretto tra amministrazione e comunità. Questi incontri si svolgeranno in diverse zone della città nelle prossime settimane.

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? Punti chiave Come influenzeranno i cittadini le decisioni della giunta nei quartieri?. Quali temi verranno discussi durante le passeggiate con gli assessori?. Chi rappresenterà le istanze dei residenti durante le riunioni pubbliche?. Dove si terranno i prossimi incontri tra la sindaca e i cittadini?.? In Breve 12 maggio Chiesanuova, 20 maggio Mompiano, 4 giugno Porta Milano, 17 giugno San Polo.. Passeggiata informale alle 16 e riunione pubblica alle 18 in sedi designate.. Partecipano assessori Cantoni, Fenaroli, Bianchi, Poli, Muchetti, Tiboni, Garza e Frattini.. Dialogo tra giunta e Consigli di Quartiere per definire strategie autunnali.. Dal 12 maggio la sindaca Laura Castelletti e la giunta comunale avvieranno il progetto Brescia InComune per confrontarsi direttamente con i cittadini nei vari quartieri della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, la giunta scende in strada: il dialogo nei quartieri ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Trieste, la Polizia scende nei parchi: nuovi presidi nei quartieri? Cosa sapere La Polizia Locale di Trieste presidia piazza Vittorio Veneto, Valmaura e Borgo San Sergio dal 28 aprile. Messina, Antonella Russo scende nei quartieri: il piano nei comitatiLa campagna elettorale per la guida del Comune di Messina entra nel vivo con un programma di inaugurazioni sul campo previsto per il prossimo fine...