Centro Diagnostico Italiano | Con l’AI prevediamo le malattie

Dal 1975, il Centro Diagnostico Italiano ha affiancato la comunità di Milano offrendo servizi di diagnostica e assistenza sanitaria. Recentemente, ha annunciato l’intenzione di integrare l’intelligenza artificiale nei propri processi, con l’obiettivo di anticipare l’insorgenza di alcune malattie. La struttura si è sviluppata insieme alla città, diventando un punto di riferimento per molte famiglie e professionisti del settore medico. La novità riguarda l’uso di tecnologie avanzate per migliorare la prevenzione e la diagnosi precoce.

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Cresciuto insieme alla città di Milano, il Centro Diagnostico Italiano è entrato a far parte della vita dei milanesi, di cui si prende cura dal 1975. Dopo i poliambulatori di City Life, piazza Gae Aulenti e Navigli, ora il Centro Diagnostico Italiano apre anche a due passi da piazza San Babila. Diana Bracco spiega quali sono gli ingredienti del successo di questa struttura sanitaria d’eccellenza. "Cinquant’anni fa siamo stati tra i primi a introdurre in Italia, e a Milano, un modello sanitario fortemente territoriale, con diagnostica avanzata, innovazione tecnologica continua e servizi costruiti intorno al paziente" la presidente e amministratrice delegata del Centro Diagnostico Italiano e del gruppo Bracco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Centro Diagnostico Italiano: "Con l’AI prevediamo le malattie" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Russia: extreme life in Vladivostok Sullo stesso argomento Aoui contro ritardo diagnostico delle malattie dell’esofagoLe patologie gastrointestinali eosinofile, meno rare di quanto si pensi, consistono in infiammazioni croniche dell’esofago che possono colpire... Cataratta secondaria e glaucoma: al Centro Diagnostico Treviglio trattamenti sempre più mirati con il laserIl parco tecnologico per la cura delle patologie oculari del Centro Diagnostico Treviglio, struttura ambulatoriale del Gruppo San Donato in centro a... Dona subito con un sms al 45514 e sostieni la campagna #spazioaisogni di @LegadelFilodOro per sostenere il costo di un anno di attività del Centro Diagnostico, struttura unica in Italia, presso il Centro Nazionale. #TIMCharity x.com