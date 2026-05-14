Aoui contro ritardo diagnostico delle malattie dell’esofago

Negli ultimi anni, sono stati segnalati diversi casi di malattie dell’esofago caratterizzate da infiammazioni croniche, spesso legate a patologie eosinofile. Queste condizioni, meno rare di quanto si credesse in passato, possono interessare persone di tutte le età e presentano sintomi che spesso vengono diagnosticati con ritardo. La diagnosi precoce risulta complessa perché i sintomi si sovrappongono a quelli di altre patologie gastrointestinali, e spesso si ricorre a esami specifici per confermare la presenza di infiammazione eosinofila.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui