Aoui contro ritardo diagnostico delle malattie dell’esofago
Negli ultimi anni, sono stati segnalati diversi casi di malattie dell’esofago caratterizzate da infiammazioni croniche, spesso legate a patologie eosinofile. Queste condizioni, meno rare di quanto si credesse in passato, possono interessare persone di tutte le età e presentano sintomi che spesso vengono diagnosticati con ritardo. La diagnosi precoce risulta complessa perché i sintomi si sovrappongono a quelli di altre patologie gastrointestinali, e spesso si ricorre a esami specifici per confermare la presenza di infiammazione eosinofila.
Le patologie gastrointestinali eosinofile, meno rare di quanto si pensi, consistono in infiammazioni croniche dell’esofago che possono colpire qualsiasi fascia di età. Questa condizione nasce da una alterazione del sistema immunitario, il quale reagisce in eccesso quando viene esposto a tutto ciò. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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