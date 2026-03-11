Cataratta secondaria e glaucoma | al Centro Diagnostico Treviglio trattamenti sempre più mirati con il laser

Al Centro Diagnostico Treviglio, una struttura del Gruppo San Donato, è stato introdotto un nuovo laser Nd:YAG per il trattamento di cataratta secondaria e alcune forme di glaucoma. La struttura, situata nel centro di Treviglio, utilizza questa tecnologia avanzata per offrire interventi più mirati e efficaci ai pazienti affetti da queste patologie oculari.

Il parco tecnologico per la cura delle patologie oculari del Centro Diagnostico Treviglio, struttura ambulatoriale del Gruppo San Donato in centro a Treviglio, si è recentemente arricchito di un nuovo laser, l' Nd:YAG laser, indicato per risolvere la cataratta secondaria e alcune forme di glaucoma. Trattamento ambulatoriale e non invasivo, oggi l'Nd:YAG laser rappresenta una valida ed efficace opzione terapeutica purché effettuata da specialisti esperti. Ne parliamo con il dottor Nicola Samà, oculista che da molti anni collabora con il Centro Diagnostico Treviglio. Dottor Samà, di che tipo di laser si tratta?. L'Nd:YAG laser (neodimio:YAG) è un laser a impulsi di energia focalizzata che, in oculistica, viene impiegato per creare piccole incisioni o aperture senza dover ricorrere a una procedura chirurgica tradizionale.