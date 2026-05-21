Centro d' arte Raffaello prorogata fino al 31 maggio la mostra Gianbecchina poeta dell' identità siciliana
La mostra dedicata a Gianbecchina, artista considerato poeta dell’identità siciliana, è stata prorogata fino al 31 maggio. L’esposizione si trova nella Chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano, all’interno del Complesso Monumentale di Casa Professa, nel quartiere di Ballarò a Palermo. La mostra, che comprende opere dell’artista, era inizialmente prevista per una durata limitata, ma è stata estesa per permettere a un numero maggiore di visitatori di apprezzare le sue creazioni.
Prorogata fino al prossimo 31 maggio la mostra dal titolo “Gianbecchina, poeta dell’identità siciliana”, in corso a Palermo negli spazi della Chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano, all’interno del Complesso Monumentale di Casa Professa in vicolo San Michele Arcangelo a Ballarò, uno dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Spot Pinacoteca Gianbecchina a Sambuca di Sicilia - TELE ONE
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