Festival Digital Artifex 2026 al Centro Culturale Altinate San Gaetano

Il festival “Digital Artifex 2026” si svolge presso il Centro Culturale AltinateSan Gaetano. L’evento è organizzato da Padova Stories e dalla Camera di Commercio di Padova, con il supporto dell’Assessorato al commercio e alle attività produttive del Comune di Padova e della Regione del Veneto. La manifestazione si concentra su temi legati alla creatività, al lavoro e all’innovazione.

Tutte le informazioni sul festival sono disponibili sul sito https:digitalartifexfestival.com. La prima giornata (il programma completo è disponibile su www.digitalartifexfestival.com) è rivolta in particolare alle scuole secondarie di secondo grado, e propone eventi di rilievo come il talk di educazione finanziaria a cura di Ciao Elsa e l’anteprima nazionale del documentario "Mario Volpato: il matematico che anticipò il futuro", dedicato alla figura di uno dei più importanti protagonisti dell'innovazione italiana del secondo Novecento. La giornata si aprirà alle 9 allo Spazio 35 con l’open day dell’ITS Digital Academy Mario Volpato, occasione per conoscere da vicino percorsi formativi sempre più richiesti dal mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Festival “Digital Artifex 2026” al Centro Culturale Altinate/San Gaetano Articoli correlati Leggi anche: "M.C. Escher - Tutti i capolavori", la mostra al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova Taormina Book Festival: la fiducia al centro del dibattito culturale in un’epoca di crisi e incertezze globali.Il Taormina International Book Festival, in programma per il prossimo anno, avrà come tema centrale la fiducia. Una raccolta di contenuti su Digital Artifex Discussioni sull' argomento A Padova si accende il futuro: torna Digital Artifex festival; Digital Artifex 2026: creatività, lavoro e innovazione a Padova per connettere talenti e imprese; Mario Volpato, un documentario racconta il matematico che anticipò il futuro. A Padova si accende il futuro: torna Digital Artifex festivalIl 27 e 28 marzo il Centro Culturale San Gaetano ospiterà la terza edizione della manifestazione che mette in rete studenti, giovani talenti, aziende e istituzioni, tra talk, workshop, live expo, orie ... padovaoggi.it È in arrivo Digital Artifex, il fsia el raiià, e aoo e dl'noain venerdì 27 e sabato 28 marzo al Centro Culturale Altinate San Gaetano Molti sono i , , - facebook.com facebook