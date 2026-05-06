Perugia il Comune riconosce la rilevanza culturale dell' Archivio storico dell' ente Santa Croce

Da perugiatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Perugia ha ufficialmente riconosciuto il valore culturale dell'Archivio storico dell’ente Santa Croce Maria Montessori. La decisione è stata comunicata attraverso una delibera che sottolinea l'importanza di preservare e valorizzare questo patrimonio archivistico. L’Archivio contiene documenti e materiali che riguardano la storia dell’ente e il suo ruolo nel contesto locale. La scelta si inserisce nelle iniziative di tutela e promozione del patrimonio storico della città.

Il Comune di Perugia ha riconosciuto la rilevanza culturale dell'Archivio storico dell'ente Santa Croce Maria Montessori. Il riconoscimento è propedeutico a un eventuale accesso alle agevolazioni previste dall'Art Bonus per la sua riqualificazione e valorizzazione. Con delibera n.194 del 29.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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