Perugia il Comune riconosce la rilevanza culturale dell' Archivio storico dell' ente Santa Croce
Il Comune di Perugia ha ufficialmente riconosciuto il valore culturale dell'Archivio storico dell’ente Santa Croce Maria Montessori. La decisione è stata comunicata attraverso una delibera che sottolinea l'importanza di preservare e valorizzare questo patrimonio archivistico. L’Archivio contiene documenti e materiali che riguardano la storia dell’ente e il suo ruolo nel contesto locale. La scelta si inserisce nelle iniziative di tutela e promozione del patrimonio storico della città.
Il Comune di Perugia ha riconosciuto la rilevanza culturale dell'Archivio storico dell'ente Santa Croce Maria Montessori. Il riconoscimento è propedeutico a un eventuale accesso alle agevolazioni previste dall'Art Bonus per la sua riqualificazione e valorizzazione. Con delibera n.194 del 29.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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