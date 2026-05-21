Nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 21 maggio 2026, è stata centrata una vincita di grande entità. La combinazione vincente ha portato a un premio complessivo di 590 milioni di euro. Tra i numeri estratti, uno ha permesso di ottenere la quota massima, 5+1. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i giocatori, mentre le autorità competenti stanno raccogliendo i dati relativi alla vincita. La somma rappresenta uno dei premi più alti mai assegnati nel gioco.

Nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 21 maggio 2026 è stato registrato un 5+1 dal valore complessivo di 590.411,80 euro, con la vincita che è stata realizzata in Toscana, precisamente a Firenze. La giocata fortunata è stata convalidata presso una ricevitoria del capoluogo, portando a casa una cifra che supera il mezzo milione di euro. L’estrazione numero 81 dell’anno ha richiamato l’attenzione per l’alto jackpot in palio e per la distribuzione di diverse vincite intermedie. Non è stato invece centrato il “6”, che continua a far crescere il montepremi nazionale. La vincita a Firenze e i premi principali. La schedina vincente è stata giocata nel punto vendita “Tabacchi” N33, in Piazza Firenze 6 R, nella zona periferica della città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Centrato”. SuperEnalotto, stasera festa grande! Vincita stellare: la cifra incredibile

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 23/12/2025

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