Rapina in pieno giorno assalto armato in un negozio di telefoni | ingente il bottino

Un negozio di telefonia ad Angri è stato oggetto di una rapina armata nel primo pomeriggio. I malviventi, entrati nel punto vendita di via Santa Lucia, hanno portato via un ingente bottino. L’attacco si è verificato a un giorno dall’inaugurazione del negozio, coinvolgendo un gruppo di persone che hanno agito in pieno giorno. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire nel dettaglio la dinamica della rapina e a individuare il percorso utilizzato dai responsabili per la fuga Ancora un colpo ai danni di un negozio di telefonia ad Angri. Nel mirino dei malviventi il Techprice Store di via Santa Lucia, ad un solo giorno dall'inaugurazione, preso d’assalto in pieno giorno da un gruppo di rapinatori armati. Secondo una prima ricostruzione, i quattro banditi - con il volto coperto - hanno fatto irruzione nell’attività commerciale sotto gli occhi increduli dei clienti presenti, riuscendo in pochi minuti a portare via una quindicina di iPhone, tra dispositivi nuovi e ricondizionati, per un valore complessivo di circa 30 mila euroDurante l’azione sono state danneggiate anche le vetrine del negozio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Rapina in pieno giorno, assalto armato in un negozio di telefoni: ingente il bottino Articoli correlati Un assalto armato quello al portavalori sulla A14 tra spari e auto in fiamme: il bottino sarebbe ingenteArrivano le prime informazioni sull’assalto al portavalori avvenuto questa mattina, lunedì 5 gennaio, intorno alle 6. Leggi anche: Assalto notturno negli uffici dell'Ast di via Ugo La Malfa: bottino ingente Aggiornamenti e notizie su Rapina in pieno giorno assalto armato... Temi più discussi: Urla, fumo e sirene: rapina in pieno giorno, paura nel centro commerciale; Firenze, rapina in pieno giorno alla gioielleria del centro commerciale di Calenzano: spaccano tutto con le mazze e fuggono. Panico tra i clienti, evacuata la galleria; Rapina in pieno giorno; Napoli, rapina in pieno giorno a Piazza Municipio: 19enne arrestato dalla polizia. Angri: rapina in negozio di telefonia, bottino da circa 30mila euroStampa Rapina in pieno giorno ad Angri, dove un negozio di telefonia in Via Santa Lucia è stato preso di mira da una banda composta da più persone. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 11 del m ... salernonotizie.it Angri, rapina in pieno giorno in via Santa Lucia: colpo da TechpriceTre individui a volto coperto si sono introdotti nel locale, a pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo store, mentre erano presenti clienti e personale. agro24.it Un 61enne di Bugnara inseguito e denunciato dopo essersi introdotto nell’auto degli stranieri #sulmona #rapina #collane #ilcentro - facebook.com facebook Prato: con volto travisato e occhiali da sole tentata rapina alle Poste, arrestato 53enne x.com