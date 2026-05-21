In occasione dei cento anni di attività, una rivista dedicata all'azienda ha subito una revisione e una correzione dei contenuti. Nei giorni scorsi, gli Uffici Postali e gli Spazi Filatelia sono stati aggiornati con nuovi materiali e comunicazioni. La rinnovata pubblicazione mira a offrire informazioni più accurate e aggiornate sulla storia e le iniziative dell’azienda, senza modificare i dati fondamentali già noti. La revisione si è concentrata sulla chiarezza e sulla precisione delle notizie diffuse.

Morandi Gli Uffici Postali e gli Spazi Filatelia sono stati recentemente riforniti di nuovi francobolli dedicati ai 100 anni di Eni appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy“ emessi il 9 Aprile 2026; perché nella stampa del francobollo per il logo dell’Eni si notava un taglio grafico della prima e dell’ultima “zampina” del celebre cane a sei zampe, dovuto semplicemente a una sovrapposizione sbagliata di immagini in fase di produzione. Per rimediare a questo errore è stato quindi deciso di ristampare il francobollo mantenendo le stesse immagini e anche lo stesso codice a barre con il bozzetto corretto nel logo, senza tuttavia togliere dalla vendita e quindi dall’uso postale i francobolli emessi inizialmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cento anni di Eni. Nuova stampa rivista e corretta

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