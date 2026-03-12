Firenze la storica rivista Nuova Antologia celebra i suoi 160 anni di vita

Da lanazione.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze celebra i 160 anni di vita della rivista Nuova Antologia, un punto di riferimento nel panorama culturale italiano. La pubblicazione, fondata nel 1866, ha attraversato più di un secolo e mezzo di storia, ospitando articoli e autori che hanno contribuito alla riflessione intellettuale del paese. In occasione di questa ricorrenza, sono previste iniziative e pubblicazioni speciali per ricordare il suo ruolo nel tempo.

Firenze, 12 marzo 2026 - Un secolo e mezzo di storia italiana raccontato nelle pagine di una rivista che dal 1866 ha sempre avuto l’ambizione di offrire ai suoi lettori spunti di approfondimento e riflessione su ogni aspetto della vita sociale e civile, trattando ogni argomento, anche il più complesso, con la chiara semplicità di chi vuole parlare e farsi ascoltare da tutti ed essere un riferimento per la classe dirigente della nuova Italia. Questa è sempre stata la linea editoriale di Nuova Antologia, nata a Firenze come ideale continuazione dell'«Antologia» del Vieusseux. Edita dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia, la rivista celebra... 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze la storica rivista nuova antologia celebra i suoi 160 anni di vita
© Lanazione.it - Firenze, la storica rivista Nuova Antologia celebra i suoi 160 anni di vita

Articoli correlati

L’onda di Hokusai travolge Roma: la mostra storica che celebra 160 anni di amicizia Italia-GiapponeDal 27 marzo al 29 giugno 2026, Palazzo Bonaparte diventa il palcoscenico di un evento culturale che segna un momento storico per l’Italia: la prima...

Matelica celebra Dino Pallotti: 105 anni e una vita dedicata al Verdicchio, memoria storica del territorio marchigiano.Dino Pallotti, custode di una tradizione vitivinicola secolare, ha compiuto 105 anni, un traguardo celebrato con commozione e gratitudine nella sua...

Altri aggiornamenti su Nuova Antologia

Temi più discussi: Nuova Antologia, la rivista compie 160 anni; Centosessant'anni di storia per la rivista Nuova Antologia; 160 anni di Nuova Antologia, incontro al Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati di Firenze; Nuova Antologia, riferimento da 160 anni. La rivista che ha dato voce alle donne.

La rivista Nuova Antologia taglia il traguardo dei 160 anni, Manetti: Voci di donne nella storiaLa rivista Nuova Antologia nata a Firenze nel 1866 celebra nel 2026 i suoi primi 160 anni di vita come strumento di approfondimento ... intoscana.it

Nuova Antologia, la rivista compie 160 anniSarà una vera e propria festa, della Toscana e della storica rivista Nuova Antologia quella in programma martedì 10 marzo alle 17,30 nella sede della Regione Toscana. nove.firenze.it

Trova facilmente notizie e video collegati.