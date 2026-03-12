Firenze celebra i 160 anni di vita della rivista Nuova Antologia, un punto di riferimento nel panorama culturale italiano. La pubblicazione, fondata nel 1866, ha attraversato più di un secolo e mezzo di storia, ospitando articoli e autori che hanno contribuito alla riflessione intellettuale del paese. In occasione di questa ricorrenza, sono previste iniziative e pubblicazioni speciali per ricordare il suo ruolo nel tempo.

Firenze, 12 marzo 2026 - Un secolo e mezzo di storia italiana raccontato nelle pagine di una rivista che dal 1866 ha sempre avuto l’ambizione di offrire ai suoi lettori spunti di approfondimento e riflessione su ogni aspetto della vita sociale e civile, trattando ogni argomento, anche il più complesso, con la chiara semplicità di chi vuole parlare e farsi ascoltare da tutti ed essere un riferimento per la classe dirigente della nuova Italia. Questa è sempre stata la linea editoriale di Nuova Antologia, nata a Firenze come ideale continuazione dell'«Antologia» del Vieusseux. Edita dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia, la rivista celebra... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, la storica rivista Nuova Antologia celebra i suoi 160 anni di vita

