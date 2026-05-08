Spalletti in conferenza stampa | L’Inter è una squadra costruita in maniera corretta | gli vanno riconosciute queste cose

Durante una conferenza stampa, l’allenatore ha commentato le dichiarazioni del dirigente riguardo alla composizione della rosa, sottolineando che la squadra è stata costruita in modo corretto e che queste caratteristiche devono essere riconosciute. Ha anche fatto riferimento alle parole di Marotta sull’importanza di avere giocatori di esperienza all’interno del team. Nessun dettaglio sui nomi specifici dei giocatori o altri aspetti della squadra è stato fornito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui