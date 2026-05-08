Spalletti in conferenza stampa | L’Inter è una squadra costruita in maniera corretta | gli vanno riconosciute queste cose
Durante una conferenza stampa, l’allenatore ha commentato le dichiarazioni del dirigente riguardo alla composizione della rosa, sottolineando che la squadra è stata costruita in modo corretto e che queste caratteristiche devono essere riconosciute. Ha anche fatto riferimento alle parole di Marotta sull’importanza di avere giocatori di esperienza all’interno del team. Nessun dettaglio sui nomi specifici dei giocatori o altri aspetti della squadra è stato fornito.
di Paolo Moramarco Spalletti in conferenza ha commentato le parole di Beppe Marotta sull’importanza di una rosa con giocatori di esperienza. Le sue parole. Chiamato a commentare le parole di Beppe Marotta sull’importanza dei giocatori esperti per costruire una squadra vincente, in conferenza stampa pre Juventus Lecce, Luciano Spalletti ha analizzato il momento della Juventus. Il tecnico bianconero ha riconosciuto i meriti dell’ Inter, indicandola come una squadra costruita con equilibrio, ma ha anche sottolineato il percorso di crescita intrapreso dalla sua formazione. IL CONFRONTO CON L’INTER – «Non so fare un paragone con l’Inter, che è una squadra costruita in maniera corretta.🔗 Leggi su Internews24.com
SPALLETTI CONFERENZA STAMPA POST INTER JUVENTUS 3-2 CASO BASTONI
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