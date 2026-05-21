Centinaia di medici di base protestano davanti alla Regione | La sanità territoriale è al collasso VIDEO-FOTO

Centinaia di medici di base si sono riuniti questa mattina davanti alla sede dell’assessorato regionale alla Sanità a Pescara, portando in strada fischietti, cartelli e slogan. La manifestazione, promossa da diverse associazioni di categoria, ha visto partecipare professionisti che hanno espresso le proprie preoccupazioni riguardo alla situazione della sanità territoriale, definendola al collasso. La protesta si è svolta in modo pacifico, con un presidio che ha attirato l’attenzione sulla difficile condizione degli studi medici sul territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui