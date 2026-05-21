Centinaia di medici di base protestano davanti alla Regione | La sanità territoriale è al collasso VIDEO-FOTO
Centinaia di medici di base si sono riuniti questa mattina davanti alla sede dell’assessorato regionale alla Sanità a Pescara, portando in strada fischietti, cartelli e slogan. La manifestazione, promossa da diverse associazioni di categoria, ha visto partecipare professionisti che hanno espresso le proprie preoccupazioni riguardo alla situazione della sanità territoriale, definendola al collasso. La protesta si è svolta in modo pacifico, con un presidio che ha attirato l’attenzione sulla difficile condizione degli studi medici sul territorio.
Camici bianchi, fischietti, slogan e cartelli davanti alla sede dell’assessorato regionale alla Sanità, a Pescara, per la maxi manifestazione dei medici di medicina generale abruzzesi promossa da Fimmg, Snami, Fmt, Cisl Medici e Smi. Alcune centinaia di professionisti provenienti da tutta la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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