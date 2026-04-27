Medici di famiglia umbri in rivolta | No al doppio canale così la sanità territoriale crolla

I medici di famiglia in Umbria hanno manifestato il loro dissenso contro il decreto che istituisce un doppio canale di assistenza. Secondo i professionisti, questa misura potrebbe compromettere la qualità delle cure sul territorio e indebolire i servizi sanitari locali. La protesta ha coinvolto diversi professionisti che temono ripercussioni negative per la gestione delle prestazioni sanitarie nella regione. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra operatori e rappresentanti delle istituzioni.

Medici di medicina generale contro il decreto sul doppio canale: “Mette a rischio le cure territoriali". Il sindacato dei medici di famiglia attacca il nuovo schema di decreto-legge: "Provvedimento calato dall’alto, mai condiviso. Rischio di perdere il rapporto fiduciario con i pazienti e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Sanità territoriale: a Carmiano nuovi presidi per medici di famiglia e guardia medicaCARMIANO - Si è svolto ieri presso l'atrio antico del Comune di Carmiano, in piazza Assunta, l’incontro pubblico dal titolo “Promozione della... Sanità territoriale. La rivolta dei sindaci: "Criticità e carenze"Assenza di una pianificazione trasparente e aggiornata sullo stato di avanzamento delle strutture territoriali previste. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Difendere la sanità territoriale in Umbria: no allo smantellamento della medicina di base; Disabilità cognitive e sensoriali. In Umbria il progetto DAMA per l’accesso alle cure; Riforma dell’assistenza sanitaria: medici di famiglia perno delle case di comunità; Umbria, primo Centro regionale per governare l’IA in sanità: compiti, board e garanzie cliniche. Ugl: Favorevoli a nuovo ruolo medici famigliaUgl Salute esprime in una nota parere favorevole sulle linee guida della riforma della medicina territoriale presentate dal ministro Schillaci, che prevedono un nuovo assetto per i medici ... quotidianosanita.it Medici di famiglia, decreto in arrivo: potranno diventare dipendenti pubblici (su base volontaria)Schillaci ha presentato la bozza alle Regioni: doppio canale tra convenzione e dipendenza su base volontaria. Critico il sindacato: «Riforma rischiosa». Decreto entro maggio ... corriere.it Medici di medicina generale: il 30 aprile è l'ultimo giorno di lavoro per il dottor Marco Lanfranconi e per il dottor Stefano Martini. Le informazioni per gli assistiti sono pubblicate sul sito www.asst-lariana.it (nella lente scrivi Avvisi Mmg/Pls). #AsstComunica #Avvi - facebook.com facebook Medici di famiglia: qual è la soluzione migliore per i cittadini. Il Canto libero di Sacconi pubblicato su QN. x.com