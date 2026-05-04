Tra futuro e tradizione | Pomodoro & Mozzarella inaugura la nuova casa della Sesta Porta

A Pisa si è aperta una nuova sede di una delle insegne storiche della ristorazione locale. L’evento si è svolto il 4 maggio 2026 e rappresenta un passo diverso per questa attività, che ha deciso di rinnovarsi mantenendo comunque legami con il passato. La nuova apertura si inserisce nel percorso di crescita e cambiamento avviato dall’azienda, che continua ad attrarre clienti con la sua proposta tradizionale e innovativa.

Pisa, 4 maggio 2026 – Una nuova apertura che segna un cambio di passo per una delle realtà storiche della ristorazione cittadina. “Pomodoro e Mozzarella - Pizza & Bistrot” ha inaugurato la sua nuova sede nella zona della Sesta Porta, in via Cesare Battisti n.14N a pochi passi dal centro e dalle mura storiche, in uno spazio completamente rinnovato che guarda a una fase di rilancio e ampliamento del format. Un trasferimento che arriva dopo 13 anni di attività e che, nelle intenzioni dei titolari i fratelli Luca e Giuseppe D'Auria, rappresenta non solo un cambio di location ma l’avvio di un nuovo progetto imprenditoriale. All'inaugurazione del...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tra futuro e tradizione: “Pomodoro & Mozzarella” inaugura la nuova casa della Sesta Porta Notizie correlate Leggi anche: Nuova location per la pizzeria 'Pomodoro e Mozzarella' a due passi dalle mura di Pisa Misterbianco inaugura la nuova casa della comunitàABBONATI A DAYITALIANEWS Consegna ufficiale della struttura sanitaria Domani, giovedì 23 aprile alle ore 12:30, l’amministrazione comunale insieme... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Verdi Manifesti: inaugurata la mostra degli affiche storici del Teatro Verdi visitabile gratuitamente fino al 31 luglio; Tradizione e futuro il Campania Club di Adelaide guarda avanti; Peugeot porta a Pechino il futuro con i Concept 6 e 8. Tra futuro e tradizione: Pomodoro & Mozzarella inaugura la nuova casa della Sesta PortaPisa, 4 maggio 2026 – Una nuova apertura che segna un cambio di passo per una delle realtà storiche della ristorazione cittadina. Pomodoro e Mozzarella - Pizza & Bistrot ha inaugurato la sua nuova s ... lanazione.it Una nuova apertura che unisce gusto, storia e visione contemporanea nel cuore di Pisa Pomodoro e mozzarella - Pizza & Bistrot inaugura la sua nuova sede alla Sesta Porta, in uno spazio unico dove le mura della città diventano parte dell’esperienza e il - facebook.com facebook