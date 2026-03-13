Filovia nuova fase di lavori | cantieri in via Mameli e collaudo in arrivo tra Genovesa Porta Nuova e stadio

A Verona sono iniziati i lavori sulla filovia con l'apertura di nuovi cantieri in via Mameli. Contestualmente, si avvicina il momento delle prove tecniche e del collaudo tra Genovesa, la stazione di Porta Nuova e lo stadio. La fase operativa del progetto procede con interventi nelle diverse zone della città, segnando un passo avanti nell'avanzamento dei lavori.

Prima degli interventi sulle fermate verranno sostituite condotte dell’acquedotto risalenti a quasi un secolo fa. Ferrari: «Prove dei mezzi tra fine aprile e inizio maggio». Cambia anche la viabilità a Borgo Roma A Verona il progetto della filovia entra in una nuova fase operativa. I cantieri si spostano ora in via Mameli, mentre nel quadrante sud della città si avvicina il momento delle prove tecniche e del collaudo tra Genovesa, la stazione di Porta Nuova e lo stadio. Le prossime settimane saranno quindi decisive per l’avanzamento dell’infrastruttura, con una serie di interventi destinati a interessare sia la viabilità sia le reti dei sottoservizi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

