Massimo Cellino ha commentato la situazione di Allegri al Milan, dicendo che dovrebbe concentrarsi sul ruolo di allenatore e non creare problemi. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si parla di una possibile riconferma di Allegri sulla panchina rossonera. Cellino ha aggiunto che il tecnico dovrebbe pensare esclusivamente al lavoro e non disturbare con richieste o pressioni. La discussione sul futuro di Allegri continua a essere al centro dell’attenzione nel calcio italiano.

Il legame tra Massimiliano Allegri e il Cagliari nasce da un passato importante. La prossima sfida di campionato contro i rossoblù è fondamentale per la conquista della prossima Champions League (3 punti per qualificarsi). Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, un presidente che conosce molto bene Allegri ha voluto dire la sua sul momento del Milan. Massimo Cellino scelse Massimiliano Allegri per guidare il suo Cagliari. Da quel momento l'ascesa dell'allenatore livornese che vinse lo Scudetto con il Milan all'esordio sulla panchina rossonera. Come si spiega il momento no del Milan? Ecco la risposta di Cellino (estratto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cellino gela Allegri sul mercato del Milan: “Pensi a fare l’allenatore e non rompa le scatole”

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