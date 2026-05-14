Filippo Galli, ex calciatore e storico volto del Milan con 325 presenze e 17 trofei, tra cui tre Champions League, ha commentato la situazione attuale del club. Ha affermato che il Milan ha speso sul mercato, ma forse in modo non ottimale, e ha aggiunto che l’allenatore sta portando avanti ciò che ci si aspettava da lui. Le sue parole riflettono l’esperienza di chi ha vissuto da protagonista la storia recente del club.

La trafila nelle giovanili, 325 presenze in rossonero e 17 trofei, di cui 3 Champions League: quando parla Filippo Galli, parla una colonna del Milan. E Galli ha parlato al Corriere dello Sport, analizzando il momento difficile del Diavolo, che rischia seriamente l’accesso alla prossima Coppa dalle grandi orecchie. Il prossimo match vedrà gli uomini di Allegri cimentarsi contro il Grifone nella bolgia di Marassi. Un passo falso non è auspicabile, perché significherebbe una quasi definitiva esclusione dall’élite europea. Ecco le parole di Galli. Galli: “Allegri sta facendo ciò che si aspet­tava potesse fare.”. La Serie A è al suo rush finale. Il Milan è in grossa dif­fi­coltà, ma ha il destino Cham­pions nelle pro­prie mani.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Galli: “Milan? Ha speso sul mercato, forse non bene. Allegri sta facendo ciò che si aspettava potesse fare”

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