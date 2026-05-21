Cellino ad Allegri | Max ti dico dove hai sbagliato Ora resta al Milan e fai solo l' allenatore
L'ex presidente del Cagliari ha commentato le recenti decisioni di Allegri, suggerendo che senza il suo intervento l’allenatore avrebbe svolto ruoli meno prestigiosi, come quello di preparatore atletico. Nel corso di un'intervista, ha affermato che Allegri dovrebbe rimanere al Milan e concentrarsi esclusivamente sul ruolo di allenatore. La discussione si concentra sulle dinamiche tra i due, con l’ex dirigente che ha anche indicato alcuni errori commessi dall’attuale tecnico.
È tornato da Londra a Cagliari per passare qualche giorno in Sardegna, la "sua" isola. Dopo l'esperienza al Brescia, Massimo Cellino è uscito dal mondo del calcio, ma non ha dimenticato il legame che lo unisce a Massimiliano Allegri. È stato l'ex patron rossoblù, nel 2008, a scegliere Max per guidare il Cagliari e poi a difenderlo nonostante le cinque sconfitte nelle prime cinque giornate. I due sono rimasti amici, si stimano e a pochi giorni da Milan-Cagliari di domenica, Cellino ha voluto indirizzare al suo ex tecnico qualche messaggio. alla Cellino. Cellino, lei è stato il primo a puntare su Allegri in Serie A, dandogli la panchina del Cagliari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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