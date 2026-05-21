Cellino ad Allegri | Max ti dico dove hai sbagliato Ora resta al Milan e fai solo l' allenatore

L'ex presidente del Cagliari ha commentato le recenti decisioni di Allegri, suggerendo che senza il suo intervento l’allenatore avrebbe svolto ruoli meno prestigiosi, come quello di preparatore atletico. Nel corso di un'intervista, ha affermato che Allegri dovrebbe rimanere al Milan e concentrarsi esclusivamente sul ruolo di allenatore. La discussione si concentra sulle dinamiche tra i due, con l’ex dirigente che ha anche indicato alcuni errori commessi dall’attuale tecnico.

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