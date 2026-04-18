L’allenatore del Milan ha commentato il periodo complicato della squadra, sottolineando che aver disputato 24 partite senza perdere dimostra valori tecnici e morali. Durante la conferenza stampa dopo la partita contro il Verona, Allegri ha evidenziato l’importanza di mantenere questa continuità, senza però nascondere le difficoltà incontrate di recente. La squadra si prepara ora a affrontare le prossime sfide con questa consapevolezza.

"Sì, assolutamente. Siamo arrivati a questo punto tutti insieme. A partire dai giocatori, che vanno in campo e ci fanno vincere". Massimiliano Allegri parla così delle parole di Matteo Gabbia nei suoi confronti (leggi qui). Nella conferenza stampa prima di Verona-Milan, l'allenatore rossonero sottolinea: "Io posso aiutarli a farli perdere ogni tanto. La società è stata vicina, ha seguito l'allenamento Furlani ieri. Quando arrivi a marzo hai l'obiettivo là e vorresti raggiungerlo in un colpo solo. Se avessimo vinto non saremmo stati matematicamente in Champions League, domani uguale. Ora serve serenità, facendo con ordine ciò che hanno sempre fatto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri sul Milan: “Se fai 24 partite senza perdere hai valori tecnici e morali”

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