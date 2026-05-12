Un commento sui festeggiamenti natalizi del tecnico della nazionale, che ha scelto di trascorrere le festività nello stesso luogo di Pasqua. La frase suggerisce che ci sono momenti in cui le scelte si ripetono e altre volte in cui il tempo non permette di tornare indietro. La riflessione si conclude con un riferimento alla celebre canzone, sottolineando come il tempo passi inesorabilmente.

C’è un tempo per tutto. E il tempo è tutto. Ci sono i momenti in cui vanno prese delle decisioni. Poi, però, per dirla alla Fiorella Mannoia, il tempo non torna più. Almeno nei Paesi che vivono l’attuale presente (quindi non è il caso dell’Italia). Claudio Ranieri ha avuto la sua grande occasione. E anche noi l’abbiamo avuta: avere lui alla guida della Nazionale ( noi del Napolista lo abbiamo detto in tempi sospetti). Però poi lui si fece prendere dal romanismo. Non se la sentì di inimicare i romanisti che poi lo hanno sbolognato come se fosse un ferro vecchio. È anche giusto così. Chi sbaglia, paga. E ne paga le conseguenze. Il no di Ranieri alla Nazionale è uno di quegli affronti che non si dimentica, anche perché ci ha lasciati nelle mani di Gattuso.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caro Ranieri, dove hai fatto Natale ti fai anche Pasqua (a proposito della Nazionale)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

I 100 metri di Riccardo Aldighieri: “Quando hai un sogno e un obiettivo hai tutto quello che ti serve”Ci sono percorsi che non si misurano solo nei traguardi, ma nella continuità dei gesti.

Non solo Natale: il presepe di San Nicola alla Carità apre anche a Pasquadi Bianca Desideri A Napoli il presepe storico della Chiesa di San Nicola alla Carità, in via Toledo, poliscenico, catechistico, che racconta tutta...