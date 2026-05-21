Celik non tramonta come idea per la difesa! L’Inter lo prenderebbe a parametro zero
Celik rimane una possibilità concreta per la difesa dell’Inter, che sarebbe disposto ad acquistarlo a parametro zero. La società non ha abbandonato l’idea di inserire il calciatore nel proprio organico e sta valutando i prossimi passi. La trattativa sembra ancora aperta e il giocatore potrebbe trasferirsi senza costi di acquisto. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni delle parti coinvolte in queste settimane di mercato.
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