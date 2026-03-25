Celik Juve non tramonta questa idea | bianconeri in contatto con gli agenti che chiedono questo ingaggio Cifre e dettagli

La Juventus continua a monitorare la possibilità di ingaggiare Celik, con i dirigenti in contatto con gli agenti del giocatore. Le richieste salariali sono alte e la concorrenza da parte di altri club di Serie A è significativa. Le trattative sono ancora in corso, con le parti che discutono cifre e dettagli dell’eventuale accordo.

Celik Juve, i bianconeri pescano in Serie A per la difesa ma devono superare la forte concorrenza e le alte richieste per il suo ingaggio. La Juventus continua a programmare minuziosamente le proprie mosse in vista della caldissima sessione estiva. Secondo le ultimissime indiscrezioni del Corriere dello Sport, la dirigenza è pronta a pescare all’interno dei confini della Serie A per innalzare il livello tecnico dell’organico. Nel mirino c’è Zeki Celik, difensore turco il cui contratto scadrà al termine della stagione. I primissimi contatti diretti tra gli emissari dei bianconeri e i rappresentanti del ragazzo ci sono già stati nelle passate settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Celik Juve, non tramonta questa idea: bianconeri in contatto con gli agenti, che chiedono questo ingaggio. Cifre e dettagli Articoli correlati Norton-Cuffy Juventus non tramonta: i bianconeri pronti a sfidare quel top club in questo calciomercato invernale. I dettagliTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Guido Rodriguez Juve, spunta una nuova idea per strapparlo al West Ham: i bianconeri stanno ragionando su questa formula! I dettaglidi Redazione JuventusNews24Guido Rodriguez Juve, obiettivo mediana: il club bianconero studia la formula del titolo temporaneo per l’argentino ai... Contenuti utili per approfondire Celik Juve Roma, Celik in attesa di rinnovo: la Juventus ci pensaNel possibile dubbio di rinnovo di Celik con la Roma, la Juventus potrebbe valutare un approccio di attesa, e di azione. newsmondo.it Juve, in difesa colpi Senesi e Celik a zero?La Juventus potrebbe rinforzare la difesa in vista della prossima stagione con 2 colpi a parametro zero: stando a quanto riportato da CalcioNews24.com, i bianconeri sarebbero sulle ... tuttojuve.com